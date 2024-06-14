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Hamitköy’den 10 numara transfer

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Hamitköy, geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Çetinkaya’da oynayan ve bu kulübün futbolcusu olan Emre Uysal’ı bonservisli olarak transfer etti

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Hamitköy’den 10 numara transfer
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Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeyi hedeflerken, transfer çalışmalarına da başladı.
Hamitköy, geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Çetinkaya’da oynayan ve bu kulübün futbolcusu olan Emre Uysal’ı bonservisli olarak transfer etti. 10 numara pozisyonunda oynayan Emre Uysal, geçtiğimiz sezonu Birinci Lig ekiplerinden Maraş’ta sezonu tamamlamıştı.
 
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