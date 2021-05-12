Basketbol maçları internetten canlı yayında izlenebilecek

Güncel teknoloji ve iletişim alanında vizyonunu ortaya koyan KKTC Basketbol Federasyonu, ülke basketbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Federasyon yönetimi bir süredir üzerinde çalıştığı önemli bir proje olan maçların Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanması konusunda ilk deneme yayınını gerçekleştirdi. Süre ve skor destekli yayınlar sayesinde basketbol severler gelme imkanı bulamayacakları maçları, kaliteli yayıncılık anlayışı ile izleme fırsatı bulacak.

Son hazırlıkların ardından Büyük Erkekler Ligi maçları canlı verilecek

Bu kapsamda ilk deneme yayını Çetinkaya-YDÜ maçında yapıldı. Başarı ile tamamlanan yayın dolayısı ile olumlu geri dönüşler almaya başlayan federasyon yönetimi, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından öncelikle Büyük Erkekler Ligi’nin ardından da tüm kategorilerdeki mücadelelerin youtube kanalından canlı yayınını sağlayacak.

