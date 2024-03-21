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Yılan ve böceklere dikkat

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Yılan ve böceklere dikkat
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, bahar aylarını yaşadığımız bugünlerde doğanın yeşil yüzünü pek görememelerine karşın kış aylarında uykuda olan yılan ve böceklerin uyandığını ifade ederek, uyarılarını bizlerle paylaştılar.
Bu yıl sıcaklıkların çok erken yükseldiğine dikkat çeken vatandaşlarımız, bu nedenle yılanların daha erken uyandığını ve birçok böceğinde kendini gösterdiğini belirterek, “Özellikle yılan ısırmalarına ve sokmalarına karşı çok dikkatli olmakta fayda var. Zira zehirli yılanlar kış aylarınca uyudukları ve zehirlerini biriktirdikleri için şu günlerde çok daha fazla tehlikelidirler. Aynı şekilde doğada bulunan bazı böcekler de ısırdıkları zaman sizi zehirleyebilirler” dediler.
 
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