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Vatandaş kendince Çam kese böceğine önlem alıyor

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Vatandaş kendince Çam kese böceğine önlem alıyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde son zamanlarda artarak devam eden Cam Kese Böceği’ne karşı kendilerince bazı önlemler almaya çalıştıklarını dile getirerek yaptıklarını bizlerle paylaştılar.
“Çam kese böceği (Tırtıl) çamlarımızı kurutuyor, çiftleşme için inmeden alınabilecek bir önlem olarak fotoğrafta görüldüğü gibi bir önlem aldık” diyen vatandaşlarımız, bu önlemi kendilerine Türkiye’den bir arkadaşlarının tarif ettiğini ifade ettiler.
Gerek evlerinin bahçelerinde gerekse diğer yerlerde gördükleri çam kese böceğinin oldukça fazla zarar vermeye başladığını, ayrıca bu tırtılın olduğu yerlerde dolaşanlara da alerji yaptığını ifade eden vatandaşlarımız, kendilerince önlemler almaya çalıştıklarını ancak esas önlemleri Orman Dairesi yetkililerinin alması gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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