Üretici, dolu mağduru

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa bölgesi köylerinden bazı vatandaşlarımız, son günlerde ülkemizde etkili olan ve özellikle kendi bölgelerinde daha çok etkisini gösteren soğuk ve yağışlı havanın tarım alanlarında büyük zarara neden olduğunu belirterek bize bir fotoğraf göndererek sıkıntılarını paylaştılar.

Alaniçi sakini vatandaşlarımız, geçtiğimiz Salı günü bölgede etkili olan dolu yağışı sonrasında fotoğrafta görüldüğü gibi enginar bahçesinin adeta tarlaya gömüldüğünü ifade ettiler.

Özellikle taze enginarların dallarının yoğun dolu yağışı nedeniyle parça parça olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, ayrıca Yıldırım köyünde birçok üreticinin tarlalarındaki marul, kereviz gibi kış sebzelerinin de parçalandığını ifade etti.

Bu konuda Tarım Sigortası’nın zararların karşılanacağı sözleri verilmesine karşın kendilerinin hazıra gelmiş ürünlerinin adeta yok olmasının üzücü olduğunu sözlerine eklediler.

