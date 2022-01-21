Biz Kıb-Tek çalışanları olarak sizin ettiğiniz bedduaları üzerimize almıyoruz neden mi benim telefonumu bilen bilir dileyen isteyen arar gerekli açıklamayı gerekli yardımı elimden geldiğince her zaman yaptım ve de yapmaya da devam edecem. Mesai saati içi dışı hiç farketmez lakin yıllardır söylediğimiz kaçınılamaz gerçekleri artık yaşıyoruz üzgünüm

(Yunus Elagöz)





İnsanlık bir kez daha öldü ve biz başkalarının adına da utandık... Bir masuma el kaldıracak kadar canileşen insanlar lütfen kısırlaştırılsın... Üremesin böyle insanlar, böyle insanlar çocuk sahibi olamasın...

(Ahmet Vamık)



Faiz düşecekmiş benim aklım karıştı. Bizde faiz 2 tane biri bizim başbakan diğeri banka defterindeki faiz. Eğer bizim başkanı kastediyorsa seçimi nasıl yapacağız veya bankadaki faizi kastediyorsa o da fena annamadım ben bu işi .

(Ulus Çomunoğlu)



Kazandığınız maaş sizi hayallerinizden vazgeçirmesin!!

Hayallerinize giden bir yolda yürümeye başlayın ki ömür boyu sevmediğiniz bir işi yapmak zorunda kalmayın.

(Ahmet Arıtaş)



“Tek başına yapılan bir seçim boykotunun ülkemizde yaşanan anti demokratik koşullara, dış karışmacılığa, demografik yapının değişmesine herhangi olumlu bir etki yapmayacağını, uluslararası toplumda bir ses vermeyeceğini, barış ve demokrasi mücadelesine de ivme kazandıramayacağını düşünüyorum. Adadaki mevcut koşulların olumluya dönüşebilmesi için her platformun (meclis, belediyeler, sendikalar, sivil toplum örgütleri, medya vd) topyekûn kullanılmasını çok önemli buluyorum.”

(Okan Dağlı)



Hem kendi kendimize yetmiyor, avuç açıyoruz, hem de adanın en güzel kıyılarından 400 bin yerine 40 bin dolar kira alıyoruz.

Maraş’ın en güzel köşesindeki Palm Beach Otel’in yıllık kirası 1996 yılında 40 bin dolar olarak belirlendi. % 6 artışla bugün için kira bedeli 60 bin dolar oldu.

Aylık değil senelik (!)

KKTC maliyesine 60 bin dolar kira ödeyen “kiracı”, kendi kiracısından 750 bin Euro alıyor!

Hem de Maliye’nin onayıyla!

Düşünsenize, bu ülkeyi yönetenler, kendi malı için anlaşma yaptı, “Bana yıllık 60 bin dolar öde, sen kendi namına 750 bin Euro al” diye.

Savaş ganimeti üzerinden yeşeren talan düzeni bu işte!

(Cenk Mutluyakalı)



Sürpriz var mı? Yok

Hayatın gerçekleri "hamaset" değil, "resmi" ve "fiili" durumdur.

Kıbrıs Cumhuriyeti Devlet Televizyonu PIK açıkladı: "Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye tarafından Antalya Diplomatik Forumu’na davet edildi.

(Süleyman Mert)

