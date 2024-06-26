Sn. Ünal Üstel, ülke sporuna özellikle de futbola hükümet olarak önemli katkılar yapmaya devam ediyorsunuz. Köklü kulüplere spor alanlarının yönetimini vererek onların kurumsallaşması adına önemli bir katkı sağlamaktasınız…



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik yapmayı planladığınız barınma ve beslenme şartlarının karşılanması durumunda işletmelerin maaşlarında % 30 indirim yapması pek de akıllıca değil sanki.



Sn. Hüseyin Çavuş, TÜK’ün et ithali yapmak yerine esas görevi olan arpa-buğday alımları işini ne zaman yapacağı konusunda bir anlaşmaya varıldı mı? Yoksa fiyat konusunda anlaşma yapılamadığı için ambarların açılması da sonraya mı kaldı…



Sn. Tufan Erhürman, dün ve bugün Ankara’da yaptığınız temasların esas amacı neydi? Ankara herhalde bu aralar bir seçim yapılarak hükümet değişmesi fikrine pek sıcak bakmıyordur herhalde…



Sn. Kasım Kuni, Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 60. Yılı dolayısıyla gerçekleştirilen sportif etkinlikler oldukça çekişmeli geçiyormuş. İnşallah bu etkinlikler polisler arasındaki dayanışmayı daha da artıracaktır…



Sn. Mahmut Özçınar, bu yıl 46. Kez düzenlenen Güzelyurt Portakal Festivali renkli görüntülerle açılmış. Ancak portakal üreticilerinin bu yıl ürünlerinin elinde kalması nedeniyle buruk bir festival yaşandığı ifade edilmekte…

