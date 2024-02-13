Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, 5 yıllık görev süreniz içinde herhalde Türkiye’de ayak basmadık il kalmayacak gibi görünüyor. Bu arada kış ayları için ulaşımı kolay illere gitmeyi tercih etmenizi tavsiye ederiz.



Sn. Hakan Dinçyürek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Polikliniği’nde 6 yıldır bozuk olan röntgen cihazının yerine yeni bir cihaz alınmasıyla büyük bir eksiklik giderilmiş. Anlayamadığımız 6 yıldır bu bozuk cihazın yerine yenisini almak çok mu zor bir olaydı?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, yükseköğretimde son zamanlarda ortaya çıkan sahte diploma skandalları herhalde bardağı taşıran son damla olmuştur. Zira bu olaylar ülkemizin büyük üniversitelerine de zarar verecektir.



Sn. Fikri Ataoğlu, bürokratlarınızdan birinin sahte diploma skandalından dolayı tutuklanmış olması moralinizi bozmuş olsa gerek. Anlaşılan siyaset sahnesinde kılıçlar çekildi… Allah kolaylık versin.



Sn. Salih Işık, geçtiğimiz Cuma günü kimlik kartı almak için geçtiğiniz Güney Kıbrıs’ta işinizi halledebildiniz mi? Yoksa bugün git yarın gele devam mı?



Sn. Katip Demir, Yeniboğaziçi Belediyesi sınırları içindeki köylerde ara sokaklarda ot temizliği yapılacak mı diye soruyor bölge sakinleri. Zira otlar bir bel olmuş.

