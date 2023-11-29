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Vasfi Candan’ın “Kıbrıs’ın Alektorası, Sultaninin Hası” adlı kitabı perşembe akşamı tanıtılacak

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Emekli İlkokul öğretmeni, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa eski milletvekili Vasfi Candan’ın “Kıbrıs’ın Alektorası, Sultaninin Hası” adlı kitabının ilk tanıtım etkinliği yarın yapılacak.

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Vasfi Candan’ın “Kıbrıs’ın Alektorası, Sultaninin Hası” adlı kitabı perşembe akşamı tanıtılacak
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Kitap tanıtım etkinliği, saat 18.30’da Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda yer alacak.
Açıklamada, "Etkinlikte, sultani üzümüyle meşhur Alektora’da sofraların vazgeçilmez tatlısı olan paluze ikramında da bulunulacak" denildi.
Kitap hakkında verilen bilgiye göre gelecek nesillere tarihsel bir arşiv bırakmak hedefiyle çıktığı bu yolda Vasfi Candan, üç yılı aşkın bir süre yoğun bir emekle ortaya koyduğu bu kitabını, başta anne ve babası olmak üzere tüm dünyada köklerinden sökülen, göçmen ve mülteci durumuna düşürülen insanlara ithaf etti.
Kapak tasarımı Semra Bayhanlı, grafik tasarımı Cypdes Factory Advertising, dizgi ve düzeltisi Süleyman Mert ve baskısı Okman Printing Ltd’e ait olan kitap, 396 sayfadan oluşuyor.
Candan’ın “Kıbrıs’ın Alektorası, Sultaninin Hası” isimli kitabı, 10 Kasım tarihinden itibaren Işık Kitabevi, Deniz Plaza Mağazaları, Galeri Kültür, Gülver Kitabevi ve Saydam Berberoğlu Kitabevi’nde raflarda yerini aldı.
 
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