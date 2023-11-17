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Gönyeli-Alayköy sınırlarındaki ana arterlerin aydınlatılması için çalışma başladı

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Gönyeli-Alayköy sınırlarındaki ana arterlerin aydınlatılması için çalışma başladı
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Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Karayolları Dairesi iş birliğinde Gönyeli-Alayköy sınırları içerisinde bulunan ana arterlerin aydınlatılması için çalışma başladı.
Çalışma ile ana arterlerin araçlar için güvenlikli hale getirilmesi amaçlanıyor, eksik veya arızalı hatların onarılması ile Gönyeli çemberinden Yılmazköy’e kadar olan ana yolların ışıklarının gece saatlerinde sürekli yanması sağlanacak.
Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu yaptığı açıklamada Karayolları Dairesi’nden alınacak malzeme yardımı ile belediyenin personel ve araç desteğinin birleşeceğini ifade ederek, Gönyeli-Alayköy sınırları içerisinde bulunan ana yol aydınlatmalarının sorunsuz bir şekilde çalışması için harekete geçtiklerini söyledi.
Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi sınırları içerisinde kalan ana yollarda sürekli kontroller yapılarak yanmayan aydınlatma lambası kalmamasını hedeflediklerini belirtti.
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