Mesajınız var

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Sn. Ünal Üstel, ülkedeki enerji sıkıntısını çözmek için kabloyla elektrik projesinin devreye girmesine kadar mobil santral veya kalıcı bir santral kurulması için bir an önce çalışmaların başlaması şart. Zira kış aylarında enerji açığı çok artacaktır.
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, okulların açılmasının üzerinden neredeyse 2 ay geçmesine karşın halen okullarda, öğretmen, müdür muavini ve müdür açığı olmasının sebebi nedir? Bütçenin yeterli olmaması mı, yoksa yanlış planlama mı?
 
Sn. Hüseyin Çavuş, göreve geldiğiniz zaman yaptığınız bir açıklamada süt üreticilerinin gününde ödenmesi için çalışma başlatacağınızı söylemiştiniz. Ancak bakıyoruz, yine ödemeler 1,5 ay geriden yapılıyor. İnşallah bu hedefimize yeni yılda ulaşırsınız.
 
Sn. Hasan Esendağlı, Barolar Birliği’nin çağdaş bir birlik olması adına yardım alarak adım adım ilerliyormuşsunuz. Genç avukatların da size katkısıyla mutlaka çağdaş bir birlik yaratacaksınızdır. Kolay gelsin.
 
Sn. Ali Karavezirler, Pazar günü Değirmenlik Belediyesi olarak yapacağınız ‘Bir zamanlar Luricina’ etkinliğiniz için pek tanıtım yapmamış olmanız dikkat çekti. Yoksa bu etkinliğin artık tanıtıma ihtiyacı kalmadı mı dersiniz?
 
 
Sn. Hasan Ecer, koyu bir Galatasaraylı olarak takımınızın Bayern Münih’e yenilmesine karşın ezilmediği fikrine siz de katılıyor musunuz? İnşallah Manchester United maçında istenilen sonuç alınır ve takımınız bir üst tura geçer.
 
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