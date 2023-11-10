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Kıb-Tek çevrimiçi ödemelerde saati geriye çekti

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Kıb-Tek çevrimiçi ödemelerde saati geriye çekti
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 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu kiosk makineleri, online ödeme uygulaması ve tüm banka ödeme kanallarının işlem kesme saatinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.
Açıklamada gün sonu işlemleri nedeni ile daha önce hafta içi her gün 23:15’te durdurulan işlemlerin, tahsilat kanalları içinde Türkiye Cumhuriyeti bankalarının da bulunması nedeniyle, iki ülke arasındaki saat farkından dolayı servislerin durdurma saatinin 1 saat geri çekilerek 22:15’e alınacağı bildirildi.
İşlem süresi boyunca tüm ödeme kanallarının servis dışı olacağı duyuruldu.
 
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