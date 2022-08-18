Sn. Ünal Üstel, kamuda terfi ve istihdamların liyakat ve eğitime göre yapılacağını ifade ettiniz. Bu konuda çok inandırıcı olmamanıza karşın, KHK Başkanı Köseoğlu’nun dik duruşuyla bu belki olabilir.





Sn. Olgun Amcaoğlu, geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarının 3-5 Dolar yükselmesiyle birlikte yapılan zamlara karşı dün itibariyle yaklaşık 10 Dolar gerileyen fiyatlara karşın indirim yapılmaması vatandaşı kızdırıyor. Bizden iletmesi.



Sn. Fikri Ataoğlu, ülkemize gelen turistlerin en büyük sıkıntısı müzelerin özellikle yaz aylarında tam gün açık olmamasıymış. Bu konuda Turizm Bakanlığı olarak çalışma yapmanız şart.



Sn. Hasan Taçoy, oldukça uzun süren Ankara temaslarınızda herhalde ülkeye eliniz boş dönmemişsinizdir. Bazı kesimler bu yaptığınız uzun süreli ziyaretin parti içindeki başkanlık seçimine yönelik olduğunu iddia ettiler.



Sn. Cemil Sarıçizmeli, Belediye başkanı olduğunuz Mehmetçik’in Büyükkonuk Belediyesi ile birleşerek Büyük Mehmetçik Belediyesi olmasına karşın üç köyün sizden alınarak İskele’ye verilmesini nasıl karşılıyorsunuz?



Sn. Turgut Akçın, narenciye üreticilerinin 8 ay önce Cypruvex’e verdikleri ürünlerinin paralarını halen alamaması gerçekten de büyük ayıp. Dediğiniz gibi o günkü değerine göre şu anda pul olan alacaklarınız inşallah en kısa zamanda ödenir.







