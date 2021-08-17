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Cezaevi Müdürlüğü’nden duyarlılık örneği

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Merkezi Cezaevi Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin mavi kapak kampanyasına destek oldu.

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Cezaevi Müdürlüğü’nden duyarlılık örneği

Ortopedik Özürlüler Derneği’nden yapılan açıklamada, Cezaevi Müdürlüğüne teşekkür mesajı gönderildi.
Mesajda “Egellilerinin toplumla iç içe olabilmeleri adına üstlenmiş olduğu misyona Cezaevi personeli mahkum ve tutukluların mavi kapak kampanyamıza sağlamış olduğu katkı ve destek için çok teşekkür ederiz. Kampanyayı başlatan başta cezaevi müdürü Metin Bilmem ve cezaevi psikoloğu Hazar Çoli’ye teşekkür ederiz” denildi.
 

Hazar Çoli
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