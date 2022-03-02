İşçi güvenliği hat safhada

“Nasıl olsa burası KKTC, bir şey olmaz mantığıyla artık bir yere gidilemeyeceğini herkes anlamalı”



Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, iş kazaları konusunda gerek çalışanların gerekse işverenlerin hiç ders almadığını iddia ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla önceki gün şahit olduklarına adeta isyan ettiler.

Duyarlı vatandaşlarımız “Girne'de gördüğümüz bu olayı paylaşmak istedik. Yaklaşık 10 metre yükseklikte çalışan işçilerimiz. Hiçbir güvenlik önlemi alınmamış görüldüğü gibi” diyerek ülkemizdeki iş ve işçi güvenliğinin bir kez daha bu fotoğrafla gözler önüne serildiğini kaydettiler.

Her iş ve işyerinde işçi sağlığı ve güvenliğinin ön planda olması gerektiğini dile getiren duyarlı vatandaşlarımız, “Çalışanlar mutlaka işverenden güvenlikleri konusunda önlemleri talep etmelidir. Aksi takdirde yaşanacak iş kazaları ve ölümlerden sonra yakılacak ağıtlar ve dökülecek gözyaşları boşa gidecektir” dediler.

Vatandaşlar, Çalışma Bakanlığı’na bağlı ekiplere de görev düştüğünü inşaatlarda ve diğer alanlarda çalışanların iş güvenliği ve sağlığının her zaman ön planda olması için işyerlerine denetimlerin sürekli yapılması gerektiğini sözlerine ekleyerek, “Nasıl olsa burası KKTC, bir şey olmaz mantığıyla artık bir yere gidilemeyeceğini herkes anlamalı” diye konuştular.

