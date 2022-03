Dünya basınında Ukrayna propagandası gerçeği görmemizi engellemesin. Bu savaş şimdilik Ukrayna sınırları içerisinde bir dünya savaşına dönüştü... Batı emperyalizmi Doğuyla çarpışıyor. Batılı devletler şimdilik blok oluşturup fırsat bu fırsat deyip yaptırımlarla saldırıyor Rusya'ya. Öte yandan milyarlarca dolarlık silah gönderiyor. Ne için? Ukrayna'nın özgürlüğü için! Hadi canım sende. Diger bir dünya savaşı Medya, Sosyal medya ve teknolojik iletişim araçlar üzerinden yapılıyor. Şimdilik Rusya bu alanda çok başarısız. En azından bizim izlediğimiz kullandığımız iletişim yöntemlerinde başarısız.

Özetle Yankilerin planı çalışıyor.

Ruslar para harcıyor, asker harcıyor. AB ülkeleri kendi zararına olacak ekonomik yaptırımları kabul edip Rusya'ya taş atıyor.

Sonuç şu: Ukrayna başkanı Zelenski batının bir şarlatandır. Halkı ise bu şarlatan yüzünden emperyal devletlerin savaşında acı çekmektedir.

Bir not: Bundan önceki Cihan Harplerinde savaşı daima hep silah satanlar kazanmıştı.

(İlke Davulcu)





Umarım ateşkes görüşmeleri barışçıl bir şekilde bir an evvel sona erer. Rusya'nın "sivilleri şehirlerden boşaltın bombalayacağız" çağrısı çok büyük kayıplara veya göç olaylarıyla karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor. Eğer kısa sürede bir anlaşmaya varılamazsa Ukrayna kısa sürede Suriyeleşebilir. Kief düşse bile proksi ve gerilla savaşları yıllarca devam edecek gibi görünüyor. Milyonlar yerinden olacak, binlerce suçsuz insan hayatını kaybedecek. Bu arada AB de militarize olacak. NATO AB'yi avcunun içine alacak. Putin ise Çin ve bazı despotik post sovyet Devletlerle daha sıkı anlaşmalar yapıp beraber hareket edecek. Olan da yine masum insanlara olacak..

(Mete Hatay)



Bence bakanların çoğunun evinde solar panel var, başka türlü bu zamma ( aslında zam da denmez ırza geçme sayılır!) İmza koyamazlar!!!

Gazeteci olsam, bizi yönetenlerden kimlerin evinde Solar panel var araştırırdım.

(Hasan Gazioğlu)



Herkes elektriğe yapılan %300'ün üzerindeki zamma isyan ediyor, ben de hayret ediyorum. Mevcut hükümetten farklı bir adım mı bekliyordunuz, yani "tavuk yumurtasından kartal çıkmasını mı bekliyordunuz". Eskiden ne yaptılarsa aynisini yapıyorlar. Bence hepimiz zevk almaya bakalım

(Ufuk Çağa)



SİZ SAF MISINIZ?

Raflardaki fiyatların düşmesini beklemek saflıktır. Fiyatların düşmesini bırakın, daha da yükselmelerine hazır olun.

Çare olarak ücretlilerin gelirinin artırmasını ve maliyet girdilerinin düşürülmesini talep etmemiz gereklidir.

(Hüseyin Arca)



KIB-TEK HİÇ KİMSENİN VE PARTİNİN ÇİFTLİĞİ DEĞİLDİR KIB-TEK’i yalnızca zamlarla ve tüm yükü insanımızın sırtına yüklemekle yüzdüreceğini ve sorunu çözdüğünü sananlar büyük yanılgı içindedir ;

1. Kıb-Tek’in enerji açığını kapatacak ve üretim maliyetini düşürecek yatırımlar ACİLEN yapılmalıdır.

2. KIB-TEK yönetim kurulu siyasetten tümüyle arındırılarak profesyonel bir yönetim kurulu KIB-TEK’e atanmalıdır.

3. AKSA’ya alım garantili fahiş ödemeler ve faizlerin durdurulması için sözleşme mutlaka güncellenmeli ve sözleşme bitiminde sözleşmenin yenilenmemesi için tüm tedbirler alınmalıdır.

4. Dar gelirli insanlarımızın elektrik borçları için sosyal yardım fonu oluşturulmalı ve ve bu insanlarımıza sosyal devletin gereği olarak destek sağlanmalıdır.

5. Kurumun alacaklarını tahsilde hiç kimse ve kuruma ayrıcalık yapılmamalı, alacakların tahsiline hız verilmelidir.

6. Yenilenebilir enerjide düzenlemeler yapılmalı, teşvikler tüketimi değil verimliliği esas almalıdır.

7. KIB-TEK’in ihtiyaçları için açılacak tüm ihaleler şeffaf ve canlı yayın eşliğinde halkımızın gözü önünde gerçekleşmelidir.

8. KIB-TEK yönetimlerinin ve uygulamaların içeren denetim raporlarının gereği yapılmalı ve ilgili kişiler bir an önce yargıya sevk edilmelidir. KIB-TEK halkımızın malıdır. Yukarıdaki tüm tedbirlerin bir an önce alınması elzemdir. Kıb-Tek bir siyaset çiftliği gibi yönetilmekten bir an önce alıkonulmalıdır.

(Nevzat Özkunt)