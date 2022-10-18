“Herşey gelişi güzel boş arazilere bırakılmamalı”





Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan vatandaşlarımız, bazı kişilerin yaşadıkları bölgeyi sahiplenmedikleri gibi oraları kirlettiklerini dile getirerek ortaya çok kötü görüntülerin çıktığını ifade ettiler.

Bu konudaki sitemlerini bize gönderdikleri bir fotoğrafla paylaşan Mağusa sakini vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi şehrin ortasında bir ev veyahut apartman dairesinde bulunan başta koltuklar olmak üzere ev eşyaları ve başka molozlar karşısında bulunan boş araziye gelişi güzel bırakıldı. Bu eşyaların veya molozların toplanması için belediye ekipleri ne yapabilir?” diye sorguladılar.

Evini veyahut kaldığı yeri boşaltan kişi veyahut aile işine yaramasa bile bu eşyaları orta yere bırakmamaları gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız “Bu şekilde her isteyen orta yere eşyasını veyahut evindeki molozları bırakırsa, her taraf çöplüğe dönecek ve şehir yaşanmaz hale dönüşecektir” diye konuştular.

Buraları bu şekilde kirleten kişilerin belediye zabıtaları tarafından tespit edilerek cezalandırılması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız ülkede bu başıboşluğun sona ermesi gerektiğini sözlerine eklediler.

