Cengiz İleri ve Kemal Özipek K.Kaymaklı’da

Yusuf Karayusufoğlu

Kuzey Kıbrıs Masa tenisi Federasyonu’nda transferler devam ediyor.Son olarak yılların ünlü ve eski Milli takım oyuncuları olan Cengiz İleri ve Kemal Özipek attıkları imzalarla Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’ne transfer oldular.K.Kaymaklı’nın masa tenisi kulüp sorumlusu Fadıl Olguner bu yıl tecrübeli sporculardan kurulu bir takım oluşturacaklarını ve ligde güzel maçlar ortaya koyacaklarını söyledi.

