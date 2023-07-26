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Cengiz İleri ve Kemal Özipek K.Kaymaklı’da

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Cengiz İleri ve Kemal Özipek K.Kaymaklı’da
Yusuf Karayusufoğlu
Kuzey Kıbrıs Masa tenisi Federasyonu’nda transferler devam ediyor.Son olarak yılların ünlü ve eski Milli takım oyuncuları olan Cengiz İleri ve Kemal Özipek attıkları imzalarla Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’ne transfer oldular.K.Kaymaklı’nın  masa tenisi kulüp sorumlusu Fadıl Olguner bu yıl tecrübeli sporculardan kurulu bir takım oluşturacaklarını ve ligde  güzel maçlar ortaya koyacaklarını söyledi.
 
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