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Yoldan çıkarak otobüs durağına daldı

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Yoldan çıkarak otobüs durağına daldı
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Girne'de akşam üzeri sürücünün dikkatsizliği sonucunda yoldan çıkarak yol kenarındaki otobüs durağına girmesi sonucunda yaşanan kazada üç kişi hafif yaralandı. Kazayı görenler durakta birileinin olamasını büyük şans olarak değerlendirdiler. 
Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 16:00 raddelerinde Gime'de Naci Talat Caddesi üzerinde batı istikametine doğru seyreden Girne'de sakin Sheila Ogochukwü NNABİFE(K-35) yönetimindeki ND 732 Nissan March marka salon araç sülücüsünün dikkatsizligi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun kuzey kısmından dışarıya çıktı ve kaldırım üzerinde bulunan Girne Belediyesine ait otobüs durağına aracın ön kısmıyla çarptı. Kaza sonucu ND 732 plakalı araç sürücüsü Sheila Ogochukwü NNABUİFE, aynı araç yolcu olarak bulunan Girne' de sakin Jason MBARUZE(4) ile Zikura MBARUZE(E-2) yaralanarak kaldırıldıkları Gime Dr Akçiçek hastanesinden görmüş oldukları ilk yardım tedavisinden sonra taburcu oldular.
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