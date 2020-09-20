İnönü Kavşağı'nda iki araç çarpıştı, sürücülerden biri şoka girip bayıldı

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu İnönü Kavşağı'nda dün saat 12.45'te bir trafik kazası meydana geldi.

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu İnönü Kavşağı'nda seyir halinde giden PV 608 plakalı araç sürücüsü kavşağa dikkatsizce girdiği sırada seyir halinde olan PV 958 plakalı araç sürücüsü, PV 608 plakalı araca arkadan çarparak refüje sürükledi.

Kaza sırasında şoka girip bayılan PV 608 plakalı araç sürücüsü ambulans ile kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

