Sırdaş Mobilya’daki yangın söndürüldü

Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Sırdaş Mobilya’da, bugün, saat 13:45 sıralarında çıkan yangın kontrol altına alındı. Polis Basın Subaylığı, konuya ilişkin açıklamasında, İtfaiye Ekipleri tarafından soğutma çalışmaları yapıldığını, dumandan etkilen 2 iş yeri çalışanının tedavilerinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürdüğünü belirtti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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