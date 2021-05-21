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Şantiye alanında çıkan yangın korkuttu

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Haspolat Sanayi Bölgesi’nde çıkan yangında kuru otlar ile 8 ağaç yandı

Şantiye alanında çıkan yangın korkuttu
 
Haspolat Sanayi Bölgesi’nde dün öğle saatlerine doğru meydana gelen yangın zarara neden oldu.
Saat 11.30 sıralarında Haspolat’ta bir şantiyenin doğu kısmında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülürken, yangın meydana geldiği aladaki ağılda bulunan kuru otlar ile hayvan gübresi ve 8 adet akasya ağacı kısmen yandı. Ayrıca 2 adet elektrik direğinin ise ısıdan dolayı zarar gördüğü belirtildi.
 
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