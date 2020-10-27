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Restoranda bin 603 kg kaçak et

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Demirhan'da Dörtkardeşler isimli restoranda bin 603 Kg kaçak et ele geçirildi

Restoranda bin 603 kg kaçak et
Demirhan'da Dörtkardeşler isimli restoranda Güney Kıbrıs menşeli bin 603 Kg et ele geçirildi.  Etlerin kaçak olmasının yanında hijyenden uzak sağlıksız ortamda ve morarmış şekilde tespit edildikleri öğrenildi.
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi personeli tarafından yapılan kontrolde, 43 yaşındaki isminin baş harfleri Y.Y.’ye ait iş yerinde,  buzdolabı içerisinde Güney Kıbrıs menşeli yaklaşık bin 360 kg ağırlığında dana, 181 kg  kuzu eti ve 62 kg yağ bulundu. 
Dün saat 13.30 sıralarında ele geçirilen kaçak etle ilgili zanlı tutuklandı, söz konusu iş yeri ise Belediye tarafından mühürlendi, bulunan etler müsadere edilmek üzere alındı. 
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