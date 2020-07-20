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Metin Ertorun hayata tutunamadı

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Metin Ertorun hayata tutunamadı
20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:42

Gazimağusa’da geçtiğimiz Perşembe meydana gelen kazada ağır yaralanan 61 yaşındaki Metin Ertorun, yaşamını yitirdi. 
Ertorun, kaza sonrasında Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı. 
Metin Ertorun bugün 00.30 sıralarında yaşamını yitirdi. 
Polis bültenine göre, kaza, Gazimağusa'da Bayraktar Yolu Sokağı üzerinde Arif Toroslu (E-74) yönetimindeki PC 636 plakalı kamyonetin, Ayluga çemberi istikametinden Lemar istikametine doğru seyrederken karşıdan gelip düz giden araçlara öncelik vermeden dikkatsizce Akdoğan Sokağına erken dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelen Metin Ertorun (E-61) yönetimindeki CK 734 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu olmuştu.

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