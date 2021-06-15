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Mavideniz’e Başsavcılıktan kötü haber

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“Adam öldürmeye teşebbüs” suçundan yargılandıktan sonra hakkında beraat kararı çıkan İsmail Mavideniz için Başsavcılık istinafa giderek tekrardan yargılanmasını talep etti

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Mavideniz’e Başsavcılıktan kötü haber
 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Adam öldürmeye teşebbüs” suçundan yargılanan ve beraat kararı çıkan İsmail Mavideniz’e Başsavcılıktan kötü bir haber geldi. İsmail Mavideniz adam öldürmeye teşebbüsten tutuklu yargılanması gerekirken, serbest kalmasının ardından Başsavcılık istinafa giderek tekrardan yargılanmasını talep etti.
Mavideniz, Gazimağusa’da faaliyet gösteren “Thrones Clup” içerisinde güvenlik görevlisi Yasin Sarıkoç’u 5 Ekim 2019 tarihinde tabanca ile vurup ağır yaraladığı iddiasıyla aleyhinde müebbet hapis öngören ağır yaralama suçlamasıyla hakkında dava dosyalanmış ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde aleyhine getirilen suçlardan beraat kararı verilmişti. Mavideniz ayrıca, Güzelyurt’taki “Bling” gece kulübünde meydana gelen silahlı saldırıda güvenlik görevlileri Ahmet Karabulut ve Eray Tolga Keçeli’yi vurduktan sonra kaçmıştı. İlk davasında tutuklu olarak yargılanan İsmail Mavideniz’in daha sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilmesi kafalarda soru işreti yaratmasına neden oldu.
 
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