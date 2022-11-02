Lefkoşa’da motosikletli sürücü yayaya çarptı

Lefkoşa’da dün meydana gelen kazada motosikletli sürücü yayaya çarptı. Kaza sonucu yaya Şevval Arat’ın sağ ayağı kırıldı





Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.00 sıralarında Dr. Burhan Nalbantoğlu caddesi boyunca PG 859 plakalı motosikleti Gönyeli çemberine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Kashif Alı (E-22), yol üzerinde bulunan trafik ışıkları ile kontrollü yaya geçidine geldiğinde tarafında yeşil ışık yanması nedeniyle yoluna devam etmesi sonucu o sırada yolu karşıdan karşıya geçen Şevval Arat’a (K-19) çarptı.



Kaza sonucu yaralanan yaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan ilk yardım tedavisinden sonra sağ ayakta kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı.



Soruşturma devam ediyor.