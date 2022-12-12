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Bir haftada 73 trafik kazası meydana geldi

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KKTC’de 5 - 11 Aralık tarihlerini kapsayan bir haftalık süre içerisinde 73 trafik kazası meydana gelirken, 26 kişi yaralandı.

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Bir haftada 73 trafik kazası meydana geldi
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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, trafik kazalarının sebepleri; “süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler” olarak yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 2 milyon 496 bin 500 TL olurken, Lefkoşa’da 33, Gazimağusa’da 18, Girne’de 18, Güzelyurt 3, İskele’de 1 kaza meydana geldi.          

5 Aralık  - 11 Aralık tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sonucu ise, toplam 9 bin 552 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 1129 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat ( 294 ) , Tehlikeli Sürüş ( 7 ), Dikkatsiz Sürüş ( 15 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 171 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 7 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 19 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 161 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 40 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 103 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 5 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 49 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 40 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 8 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 2 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 3 ) ve 203 diğer trafik suçları.”
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