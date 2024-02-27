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Alayköy’de bir eve av tüfeğiyle ateş açıldı

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Alayköy’de bir eve av tüfeğiyle ateş açıldı
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Alayköy 20 Temmuz Caddesi’nde bu sabah 04.30 sıralarında, bir şahsa ait eve av tüfeğiyle ateş açıldığı bildirildi.


Polis açıklamasında, olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı, açılan ateş sonucu evin sürme camı ve önünde park halinde bulunan aracın hasar gördüğü kaydedildi.
 
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