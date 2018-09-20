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Voleybol Federasyonu Oscarları dağıtıldı

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Voleybol Federasyonu Oscarları dağıtıldı
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Necati KÜLAHLILAR

Voleybol Federasyonu 2017-2018 Sezonu ödül töreni geçtiğimiz akşam Golden Tulip Otel havuz başında gerçekleştirildi. Voleybol Federasyonu, 2017-2018 Sezonunda gerçekleştirmiş olduğu ülke içi ve dışındaki faaliyet ve organizasyonları sonucunda bu faaliyetlerin geçekleşmesinde emeği geçen, katkı koyan ve başarı elde edenleri düzenlenen gecede onurlandırdı. Gecede Voleybol Federasyonu tarafından bu sezon içerisinde gerçekleştirilen ve katılım gösterilen birçok organizasyonda başarı elde edenlerin, ayrıca hizmet ve katkı koyanların yanında Voleybol Federasyonu’nun faaliyet ve organizasyonlarının kamuoyuna aktarılmasında emeği geçen basın ve yayın kuruluşlarına da hizmet plaketleri takdim edildi. Gecede ayrıca 2018 Asım Burç Plaj Voleybolu Ligi ödülleri de takdim edildi.

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