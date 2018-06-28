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İletişimcilerin diploma coşkusu

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YDÜ İletişim Fakültesi mezuniyet töreni gerçekleştirildi. YDÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Kıbrıs’taki16 üniversitenin bir yılda 796 makale üretirken, YDÜ’nün tek başına 796 makale ürettiğini söyledi

İletişimcilerin diploma coşkusu
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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi 2017 – 2018 Bahar Dönemi mezuniyet töreni Büyük Kütüphane Salon 4’te gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci; “Bizlerin varlık nedeni olan öğrencilerimiz ve onların aileleriyle bir arada olmaktan gurur duyuyorum. Başarının ardından gelen ödül her zaman yeni bir başlangıcı işaret eder. Bu nedenle bugün bir bitişi değil, başlangıcı kutlarken, heyecanı ve coşkuyu yaşıyoruz. Bizler için ayrı ayrı değer taşıyan öğrencilerimiz, Yakın Doğu Ailesinin birer parçası olarak çalışma hayatına adım atacaklar” dedi.

Doç. Dr. Keçeci; “Derslerde yer alan teorinin uygulamaya dönüşebilmesi, fikirlerin yaşamla birleştirebilmesiyle amacıyla öğrencilerimizin, hizmet alması veya hizmet verebilmesi için varlığını sürdüren Yakın doğu TV ve Yakın doğu FM stüdyolarını, bilgisayar tasarım atölyelerini ve fotoğraf stüdyolarında güzel çalışmalara imza atıldı. Burada öğrencilerimizin ürettikleri fikirleri destekleyip, projelerini hayata geçirmek için yol gösterici olmayı misyon edindik” diye konuştu.

Doç. Dr. Keçeci mezunlara da seslenerek, “ Artık Kıbrıs Türkü’nün gururu olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin mezunlarısınız. Eğitiminiz ve tüm bilgilerinizin temelini almış olduğunuz ailenize, kültür ve yaşam tarzınızı oluşturan toplumunuza, barış ve huzur içinde yaşadığınız milletinize vefalı ve yararlı bireyler olun. Adalet, eşitlik,özgürlük ilkelerini sözde değil özde benimseyin. Evrensel bütünün bir parçası olduğunuz gerçeğini hep hatırlayın. Bizleri de unutmayın.” dedi.

Ardından söz alan Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt; “ Şunu bilmenizi istiyorum ki üniversitemiz üçünü nesil bir üniversitedir. Üçüncü nesil demekle şunu kastediyoruz; bilimsel ürün merkezli bir üniversitedir. Yalnızca eğitim yapan bir üniversite değil, eğitimin yanında araştırma ve araştırdığı konularla birlikte onları ürüne dönüştüren bir üniversite.” diyerek sözlerine başladı.

Doç. Dr. Mustafa Kurt; “Üniversitenin büyüklüğü sayısal değil, fiziksel hiç değil. Üniversitenin büyüklüğü her zaman ürettiği bilim ve dolayısıyla ürettiği makalelerle ölçülür. 2017 yılı içerisinde üniversitemizde, iletişim fakültesi fakülteler arasında üçüncü sırada.Bilimsel üretim açısından  son 2 yılda büyük yol katettiler. Bu büyük bir başarı. Üniversitemiz 2017 yılında 792 tane makale üretti. Rakam olarak 1000’nin altında ama şöyle bir ilişkisel açıklama yapmak istiyorum; Kıbrıs’ta şu an faal 16 tane üniversite var. Bu 16 üniversitenin ürettiği makale kadardır bu. 16 üniversite 796 makale üretirken, Yakın Doğu Üniversitesi tek başına 796 makale üretti” dedi.  Doç. Kurt öğrencilere tavsiyelerde de bulunarak, yeni hayatlarında başarılar diledi.

Mezun dönem arkadaşları adına  ise İletişim Fakültesi Birincisi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü mezunu Zeynep Alkan, yabancı öğrenciler adına ise Vongai Mbayimayi bir konuşma gerçekleştirdi. Zeynep Alkan aynı zamanda arkadaşlarıyla birlikte iletişim yemini etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç.Dr. Mustafa Kurt tarafından dereceye giren öğrencilere madalya ve diploma takdimi gerçekleştirildi. Daha sonra sırasıyla mezun öğrencilere diplomaları takdim edildi ve tören geleneksel kep atma merasimi ile son buldu. 

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