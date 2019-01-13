banner255
Basketbolda zirvede LAÜ var
Basketbolda zirvede LAÜ var
7 0
Issız adadaki otel, yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyor
Issız adadaki otel, yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyor
91 0
 
Kazanan Kıbrıs’taki pulyacılar
Kazanan Kıbrıs’taki pulyacılar
106 0
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
23 0
İtalyan boğası Lamborghini’nin yeni üyesi: Huracan Evo
İtalyan boğası Lamborghini’nin yeni üyesi: Huracan Evo
22 0
Çocuklar şarkılarıyla büyüledi
Çocuklar şarkılarıyla büyüledi
17 0
Ozanköy’den Mete bombası
Ozanköy’den Mete bombası
141 0
banner82

Juventus güle oynaya çeyrek finalde

banner27

İtalya Kupası'nda son 16 turu maçında Bologna'yı deplasmanda 2-0 yenen Juventus, çeyrek finale yükseldi. TRTSPOR'dan canlı yayınlanan maça Bologna kalecisinin yaptığı hata damga vurdu

banner210
Juventus güle oynaya çeyrek finalde
banner215

Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Bologna kalecisi Angelo da Costa'nın büyük hatasını affetmeyen Federico Bernardeschi, Juventus'u 1-0 öne geçirdi. 

Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. 

Juve, maçın 49. dakikasında Moise Kean ile farkı 2'ye çıkardı. Kalan sürede başka gol olmadı ve Juventus kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

CHİESA, FİORENTİNA'YA TURU GETİRDİ

İtalya Kupası son 8 turunda Torino, sahasında Fiorentina'ya 2-0 mağlup oldu.

Torino'nun Olimpico Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıda iki ekip de atak bir futbol ortaya koyarken Fiorentina, 87. dakikada Federico Chiesa ile üstünlüğü yakaladı. Fiorentina, 90+4. dakikada Federico Chiesa ile bir keaz daha fileleri havalandırarak sahadan 2-0 üstün ayrıldı.

Bu sonuçla Fiorentina adını bir üst tura yazdıran ekip oldu.

İlgili Galeriler
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.