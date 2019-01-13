Juventus güle oynaya çeyrek finalde

İtalya Kupası'nda son 16 turu maçında Bologna'yı deplasmanda 2-0 yenen Juventus, çeyrek finale yükseldi. TRTSPOR'dan canlı yayınlanan maça Bologna kalecisinin yaptığı hata damga vurdu

Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Bologna kalecisi Angelo da Costa'nın büyük hatasını affetmeyen Federico Bernardeschi, Juventus'u 1-0 öne geçirdi.

Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Juve, maçın 49. dakikasında Moise Kean ile farkı 2'ye çıkardı. Kalan sürede başka gol olmadı ve Juventus kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

CHİESA, FİORENTİNA'YA TURU GETİRDİ

İtalya Kupası son 8 turunda Torino, sahasında Fiorentina'ya 2-0 mağlup oldu.

Torino'nun Olimpico Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıda iki ekip de atak bir futbol ortaya koyarken Fiorentina, 87. dakikada Federico Chiesa ile üstünlüğü yakaladı. Fiorentina, 90+4. dakikada Federico Chiesa ile bir keaz daha fileleri havalandırarak sahadan 2-0 üstün ayrıldı.

Bu sonuçla Fiorentina adını bir üst tura yazdıran ekip oldu.