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TÜBİTAK’ın binaları çürük çıktı

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Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirleyen kurum olan Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TUBİTAK) kullanımına tahsis edilen Gebze yerleşkesindeki binaların depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı.

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TÜBİTAK’ın binaları çürük çıktı
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TÜBİTAK'ın Kocaeli’nin Gebze ilçesi yerleşkesi içerisinde yer alan lojmanların depreme karşı dayanıksız ve çürük olduğu yetkili bir firmaya yaptırılan incelemelerle ortaya çıktı. TÜBİTAK'ın Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı'na gönderdiği yazıda; “kullanılan lojmanların depreme karşı dayanıksız olduğu ve ivedilikle boşaltılması gerektiği” belirtildi.

“İVEDİ OLARAK BOŞALTILMASI UYGUN BULUNMUŞTUR”

TÜBİTAK'ın gönderdiği yazıda şu dikkat çeken ifadeler yer aldı; “1999 Gölcük ve Düzce depremleri ile bölgede gelmesi beklenen bir deprem durumunda, lojman binalarının ciddi can kaybına sebebiyet vermemesi için, öncelikle oturanların bilgilendirilmesi ve sonrasında ise ivedi olarak boşaltılması uygun bulunmuştur.”

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BUGÜNE KADAR İNCELEME YAPTIRILMAMIŞ

17 Ağustos 1999'da merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan 7.4 şiddetindeki Marmara Depremi’nde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetmişti. TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesi içerisindeki lojmanlara bugüne kadar depreme dayanıklılık testinin neden yaptırılmadığı da merak konusu oldu.

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