Kuzey Kıbrıs, EMİTT’in yine birincisi oldu

İstanbul’da düzenlenen EMİTT Turizm Fuarı’na damga vuran Kuzey Kıbrıs, son iki yılda olduğu gibi bu yıl da en iyi stant ödülüne layık görüldü. Bakan Ataoğlu, “Tercih edilen bir destinasyon olmanın peşindeyiz” dedi

31 Ocak 3 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenen EMİTT Turizm Fuarı’na damga vuran Kuzey Kıbrıs, son iki yılda olduğu gibi bu yıl da en iyi stant ödülünü aldı.

Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen EMİTT Turizm Fuarı’na çok iyi hazırlanan ve ülkenin turizm ürünlerini tanıtan Turizm ve Çevre Bakanlığı heyeti son iki yıldır aldığı en iyi stant ödülüne bu yıl işlevselliğin de eklendiği en organize stant ödülüne laik görüldü.

Fuarın açıldığı günden itibaren Kuzey Kıbrıs Standı’nın ziyaretçilerin akınına uğradığına yer verildi. Fuarın en çok ilgi gören standı olarak dikkat çeken Kuzey Kıbrıs’a, fuar organizatörleri tarafından tasarım, ikram ve ürün çeşitliliği bakımından en organize stant ödülü verildi.

Her şeyin hızla değişip, geliştiği, kendini sürekli yenileyen, güncelleyen dijital bir çağda yaşandığını ifade eden Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizmin en az teknoloji ve bilim kadar hızla gelişen ve değişken bir küresel sektör olduğuna dikkat çekti.

“DENEYİMSEL SEYAHAT DÖNEMİNDE YAŞIYORUZ”

Turizmin birden fazla etmenden oluştuğunu belirten Ataoğlu, “önceden turizm cazibe merkezleri arasında tercih sebebi olmak için uygun fiyat, deniz, kum, güneş ve manzara paketi vadetmek büyük ölçüde etkiliydi. Ancak artık deneyimsel seyahat döneminde yaşıyoruz. Özellikle genç kitleleri bir yere çekmenin yolu onlara bir macera, deneyim ve kültür tanıma fırsatı vermekten geçiyor. Bizler de ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ta seyahat ve konaklama sektöründe tüketicilere daha özel ve kişiselleştirilmiş bir konukseverlik deneyimi sunmak için gereken adımları atıyoruz” dedi.

“TERCİH EDİLEN BİR DESTİNASYON OLMANIN PEŞİNDEYİZ”

“Bizler yeni turist profiline uygun olarak ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ta birden fazla tecrübe ve kültür deneyimi sunmaya, sadece bilinenin değil, gizli kalmış güzellikleri de doğru şekilde harmanlayarak, genç nesile hikayeleştirebilecekleri bir yer ve deneyim sunan alternatif ve tercih edilen bir destinasyon olmanın peşinde koşuyoruz” ifadelerini kullanan Bakan Ataoğlu, mevcut kitle turizmi faaliyetlerini sürdürürken, sağlık, spor, kültür gibi alternatif turizm çeşitlerinin de geliştirilmesi için sektör ile birlikte hareket ettiklerini sözlerine ekledi.

Ataoğlu sözlerinin sonunda EMİTT’te elde edilen bu başarının başta Tanıtma ve Pazarlama dairesi çalışanları ve sektörümüzün katkıları ile elde edildiğini ifade etti.