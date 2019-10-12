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Teniste 14 Yaş Milli Takım seçilecek

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Teniste 14 Yaş Milli Takım seçilecek
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tesislerinde gerçekleşecek 19. Dr. Fazıl Küçük Oyunları Tenis Müsabakaları için 14 Yaş Milli Takım seçmeleri turnuvası başladı.

4 gün sürecek olan seçmeler 14 Ekim’de grup maçlarının ardından çapraz eşleşmeler ile final karşılaşmaları ile belirlenecek. 14 Yaş Klasman sıralamasında ilk 8 de yer alan kız ve erkek sporcuların mücadele ettiği seçmeler,  2 kız – 2 erkek sporcudan oluşacak KKTC Milli Takımını belirleyecek. Milli Takım16-17-18 Ekim tarihlerinde Türkiye, Bosna Hersek ve Polonya 14 Yaş Milli Takımları ile KKTF kortlarında mücadele edecek.

Karşılaşmalar saat 16:00 da başlayacak. Dr. Fazıl Küçük oyunları kapsamında gerçekleşecek ulusal turnuva için tüm tenis ve sporseverler KKTF kortlarına davet edildi.

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