Teniste 14 Yaş Milli Takım seçilecek

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tesislerinde gerçekleşecek 19. Dr. Fazıl Küçük Oyunları Tenis Müsabakaları için 14 Yaş Milli Takım seçmeleri turnuvası başladı.

4 gün sürecek olan seçmeler 14 Ekim’de grup maçlarının ardından çapraz eşleşmeler ile final karşılaşmaları ile belirlenecek. 14 Yaş Klasman sıralamasında ilk 8 de yer alan kız ve erkek sporcuların mücadele ettiği seçmeler, 2 kız – 2 erkek sporcudan oluşacak KKTC Milli Takımını belirleyecek. Milli Takım16-17-18 Ekim tarihlerinde Türkiye, Bosna Hersek ve Polonya 14 Yaş Milli Takımları ile KKTF kortlarında mücadele edecek.

Karşılaşmalar saat 16:00 da başlayacak. Dr. Fazıl Küçük oyunları kapsamında gerçekleşecek ulusal turnuva için tüm tenis ve sporseverler KKTF kortlarına davet edildi.