Federer1500. maçına çıktı

Dünya 3 numarası Roger Federer kariyerinin 1500. ATP maçına çıktı. Basel Tenis Turnuvası’na katılan İsviçreli efsane, rakibini 53 dakikada saf dışı bırakarak 1232'nci galibiyetini aldı

Basel Tenis Turnuvası’nda mücadelede eden dünya 3 numarası RogerFederer, kariyerindeki bin beş yüzüncü ATP maçına çıktı.

Başarılı raket bu heyecanı ülkesi İsviçre'de yaşadı.

Basel'de oynanan turnuvanın ilk turunda Alman Peter Gojowczyk karşılaşan Federer, tribünleri büyüledi.

Maçta 12 ace atan efsane raket, sadece 53 dakikada rakibini 6-2 ve 6-1'lik setlerle yenerek bir üst tura çıktı.

RogerFederer bu zaferle bin 232'nci galibiyetini aldı

38 yaşındaki tenisçi bu turnuvayı kazanırsa, kariyerinde 102'nci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.