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Diagne'nin önceliği para

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Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamlayan Galatasaraylı oyuncu Mbaye Diagne, olası bir transferde gideceği kulübü maddi kriterlere göre belirleyeceğini söyledi

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Diagne'nin önceliği para
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Senegalli golcü, Afrika Uluslar Kupası kura çekimi sonrasında, ülkesinin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Galatasaray'dan ayrılması halinde, gideceği kulübü maddi kriterlerin belirleyeceğini ifade eden Diagne, "Eğer gitmem gerekirse, daha fazla para kazanabileceğim yere gideceğim" dedi.

27 yaşındaki futbolcu, bakması gereken bir ailesi olduğunu ve para kazanması gerektiğine dile getirdi.

Sezona Kasımpaşa'da başlayan ve devre arasında Galatasaray'a transfer olan Diagne, 29 lig maçında 30 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi

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