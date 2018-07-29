banner107
Güney'deki Pirgo köyünde orman yangını büyüyor
Güney'deki Pirgo köyünde orman yangını büyüyor
82 0
Kona'ya Demir Adam dokunuşu
Kona'ya Demir Adam dokunuşu
16 0
GG U21 antrenmanlara başladı
GG U21 antrenmanlara başladı
99 0
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
45 0
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
43 0
En iyi fantastik kitaplar
En iyi fantastik kitaplar
26 0
Arabaya biner binmez klimayı çalıştırmayın!
Arabaya biner binmez klimayı çalıştırmayın!
354 0
Yunanistan'da can kaybı 79'a çıktı
Yunanistan'da can kaybı 79'a çıktı
66 0
banner82
banner147

Aboubakar, Beşiktaş için izin istedi

banner27

Aboubakar'ın Beşiktaş ısrarı sürüyor. Kamerunlu golcü, kendisi için 50 milyon Avro bonservis bedeli isteyen Porto yönetimiyle bir görüşme yaptı ve Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi

Aboubakar, Beşiktaş için izin istedi
banner137

Beşiktaş'ın eski yıldızları, siyah-beyazlı formayla geçirdiği günleri bir türlü unutamıyor. Kartal'ın eski golcülerinden Vincent Aboubakar da tekrar Beşiktaş'a dönmek için her türlü fedakarlığı yapıyor. 

Kartal'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alan 26 yaşındaki futbolcu, kendisi için 50 milyon Avro bonservis bedeli belirleyen Porto yönetiminden gitmek için izin istedi.

Diğer yandan Beşiktaş'ta Umut Nayır transferinin ardından ileri uçtaki oyuncu sayısı 6'ya yükselse de Teknik Direktör Şenol Güneş'in takıma sınıf atlatacak bir golcü istediği biliniyor. 

Bu doğrultuda Alvaro Negredo ve Vagner Love'ın satılması beklenirken, Güneş'in Aboubakar'ın gelmesi durumunda Larin'in de kiralanmasına izin vereceği belirtiliyor.

Vida ve Quaresma'nın satılmasıyla kasaya ciddi bir gelir koymaya hazırlanan Kartal'ın transfer sezonunun sonunda Aboubakar için yeniden devreye girmesi ve oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralaması planlanıyor..

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.