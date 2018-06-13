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"Yeni dönemde hedef kenti 2020’li yıllara hazırlamak"

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4 yıllık görev süresi içerisine birçok projeyi sığdırdığını kaydeden Arter, Kaleiçi’nin canlandırılmasına yönelik başlatılan ve kısa süre içerisinde tamamlanacak olan Aşıklar Yolu projesinin de gelecek döneme damgasını vuracak projeler arasında olduğunu söyleyerek “Yeni dönem hedefimiz Gazimağusamızı 2020’li yıllara hazırlamak olacaktır" dedi

"Yeni dönemde hedef kenti 2020’li yıllara hazırlamak"
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Gazimağusa Belediye Başkanı ve bağımsız Belediye Başkan adayı İsmail Arter, yeni dönemde hedeflerinin kenti 2020’li yıllara hazırlamak olacağını ifade etti.
Ofisinden yapılan açıklamaya göre Arter, UBP Belediye Meclis Üyesi adayları ve UBP Gazimağusa milletvekilleri ile birlikte Kaleiçi’ni ziyaret ederek, esnafla bir araya geldi…
Arter, esnafla yaptığı sohbetlerde projeleri ve hedefleri konusunda bilgi verdi.
4 yıllık görev süresi içerisine birçok projeyi sığdırdığını kaydeden Arter, Kaleiçi’nin canlandırılmasına yönelik başlatılan ve kısa süre içerisinde tamamlanacak olan Aşıklar Yolu projesinin de gelecek döneme damgasını vuracak projeler arasında olduğunu söyledi.
“Yeni dönem hedefimiz Gazimağusamızı 2020’li yıllara hazırlamak olacaktır. Bizleri bu hedefe ulaştıracak projelerimiz de hazırdır” diyen Arter, Kaleiçi’nin canlandırılmasına yönelik olarak geçmiş dönemde başlattıkları kültür sanat etkinlikleri projesinin devamında yeni dönemde belediyeye ait bir binanın sanat galerisine dönüştürüleceğini ekledi.

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