"Kıbrıs konusunda Cumhurbaşkanı ile sağlıklı bir diyalog halinde olacağız"

Koalisyon protokolünde de, Kıbrıs sorunu ile bağlantılı olarak Cumhurbaşkanı ile hükümetin sağlıklı bir diyalog halinde olacağını kayıt altına aldıklarını ifade eden Özersay, “bu hükümetin niyeti halkın yararına olacak bir duruş sergilemektir. Cumhurbaşkanı ile bu istişare ve diyaloğun nasıl bir formatla ilerleyeceği meselesi bizim tek başımıza belirleyeceğimiz bir mesele değildir. Cumhurbaşkanı ile istişare edeceğiz.”

Kıbrıs müzakereleri konusunda söz alan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da, koalisyon ortaklarının pek çok konuda görüş birliği içinde olabileceği kanaatinde olduklarına dikkat çekerek, görüş birliği olmayan noktalarda her bir siyasi partinin kendi görüşünü muhafaza edip, söyleyebileceğini kaydetti.

Bunun ortak noktaların olmayacağı anlamına gelmediğini vurgulayan Özersay, Dışişleri Bakanlığı’nın tek yetki ve sorumluluk alanının Kıbrıs müzakereleri olmadığını, başlı başına uluslararası ilişkilerin olduğu bir ülke olduğunu, TC ile ilişkilerin de Dışişleri Bakanlığı’nın uhdesinde olduğunu, dış temsilcilikler, uluslararası örgütlere katılım ve benzeri konularda Dışişleri Bakanlığı’nın yerine getirmesi gereken görevleri olduğunu anlattı.

“HÜKÜMETİN NİYETİ HALKIN YARARINA OLACAK BİR DURUŞ SERGİLEMEK”

Koalisyon protokolünde de, Kıbrıs sorunu ile bağlantılı olarak Cumhurbaşkanı ile hükümetin sağlıklı bir diyalog halinde olacağını kayıt altına aldıklarını ifade eden Özersay, “bu hükümetin niyeti halkın yararına olacak bir duruş sergilemektir. Cumhurbaşkanı ile bu istişare ve diyaloğun nasıl bir formatla ilerleyeceği meselesi bizim tek başımıza belirleyeceğimiz bir mesele değildir. Cumhurbaşkanı ile istişare edeceğiz.”

Hükümetin, Kıbrıs sorunuyla ya da müzakere olasılığıyla, yönüyle, şekliyle veya oradaki tutumuyla ilgili görüş birliği olabileceği gibi, görüş birliği olmadığı durumların da olabileceğini ifade eden Özersay, bir görüş birliği yoksa her siyasi parti başkanın, bir bakan da olsa partisi adına açıklama yapabileceğini kaydetti.

Özersay, Cumhurbaşkanlığı ile sağlıklı ilişkiden kasıtlarının ise doğrudan diyalog yöntemi olduğuna vurgu yaptı.