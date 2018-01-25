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Dörtlü koalisyon görüşmelerinde sona doğru

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Dörtlü koalisyon görüşmelerinde sona doğru
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7 Ocak Milletvekilliği seçimleri sonrasında dün Cumhurbaşkanı tarafından hükümet kurma görevi alan Hüseyin Özgürgün Başkanlığı'ndaki UBP bugün partilere ziyaretlerini başlatırken, Dörtlü Koalisyon çalışmaları da devan ediyor. Bize siyasi kulislerden ulaşan bilgilere göre 4'lü koalisyona yönelik süreç adım adım sürüyor ve son rötuşlar yapılıyor.
Kurulacak hükümette bakanlık ayrımında uzlaşı sağlanırken, kabine biçiminde de son karar için birkaç günlük bir çalışma  yapılacağı bildirilmekte. Bu arada koalisyon protokolü taslağının hazır olduğu belirtliyor..
Üst düzey siyasi bir yetkiliden aldığımız bilgilere göre; yapılan görüşmelerde bakanlık dağılımı konusunda % 80 oranında bir mutabakat  bulunuyor.

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