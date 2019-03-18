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Hamleler Çanakkale şehitleri için atıldı

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Çanakkale Türk Spor Kulübü Satranç Kolu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferini ve şehitlerini anmak maksadıyla satranç turnuvası düzenledi

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Hamleler Çanakkale şehitleri için atıldı
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18 Mart Çanakkale Deniz Zaferini ve şehitlerini anmak maksadıyla Çanakkale Türk Spor Kulübü Satranç Kolu tarafından organize edilen satranç turnuvası geçtiğimiz Pazar günü Çanakkale TSK lokalinde yapıldı.

Toplam 51 satranç sporcusunun katıldığı turnuva 15 dakika + 10 saniye eklemeli tempo ile ve 7 tur üzerinden gerçekleştirildi. 2100 TL para ödülü dağıtılan turnuvanın organizatörlüğünü Mehmet Atasoy, Başhakemliğini ise Aliye Osum yaptı.

Çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada dereceye giren ve ödül alan sporcuların listesi şu şekildedir:

         Genel Kategori Birincisi         : IM Iulien Baltag

         Genel Kategori İkincisi  : FM Hüseyin Can Ağdelen   

         Yıldızlar Kategorisi Birincisi           : Ata Atasoy

         Yıldızlar Kategorisi İkincisi             : Doğukan Küçük

         Veteranlar Birincisi       : Gökmen Coşan

         Bayanlar Birincisi         : Selay Kesen

         2008 Doğumlular Birincisi     : Gökhan Şeker

         2009 Doğumlular Birincisi     : Emir Tumburi

         2010 Doğumlular Birincisi     : Doruk Boyacıgil

         2011 Doğumlular Birincisi     : İsmail Eren Midem

         2012 Doğumlular Birincisi     : Ali Canel Midem

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