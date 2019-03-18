Hamleler Çanakkale şehitleri için atıldı

Çanakkale Türk Spor Kulübü Satranç Kolu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferini ve şehitlerini anmak maksadıyla satranç turnuvası düzenledi

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferini ve şehitlerini anmak maksadıyla Çanakkale Türk Spor Kulübü Satranç Kolu tarafından organize edilen satranç turnuvası geçtiğimiz Pazar günü Çanakkale TSK lokalinde yapıldı.

Toplam 51 satranç sporcusunun katıldığı turnuva 15 dakika + 10 saniye eklemeli tempo ile ve 7 tur üzerinden gerçekleştirildi. 2100 TL para ödülü dağıtılan turnuvanın organizatörlüğünü Mehmet Atasoy, Başhakemliğini ise Aliye Osum yaptı.

Çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada dereceye giren ve ödül alan sporcuların listesi şu şekildedir:

Genel Kategori Birincisi : IM Iulien Baltag

Genel Kategori İkincisi : FM Hüseyin Can Ağdelen

Yıldızlar Kategorisi Birincisi : Ata Atasoy

Yıldızlar Kategorisi İkincisi : Doğukan Küçük

Veteranlar Birincisi : Gökmen Coşan

Bayanlar Birincisi : Selay Kesen

2008 Doğumlular Birincisi : Gökhan Şeker

2009 Doğumlular Birincisi : Emir Tumburi

2010 Doğumlular Birincisi : Doruk Boyacıgil

2011 Doğumlular Birincisi : İsmail Eren Midem

2012 Doğumlular Birincisi : Ali Canel Midem