Hamleler Çanakkale şehitleri için atıldı

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferini ve şehitlerini anmak maksadıyla Çanakkale Türk Spor Kulübü Satranç Kolu tarafından organize edilen satranç turnuvası geçtiğimiz Pazar günü Çanakkale TSK lokalinde yapıldı.
Toplam 51 satranç sporcusunun katıldığı turnuva 15 dakika + 10 saniye eklemeli tempo ile ve 7 tur üzerinden gerçekleştirildi. 2100 TL para ödülü dağıtılan turnuvanın organizatörlüğünü Mehmet Atasoy, Başhakemliğini ise Aliye Osum yaptı.
Çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada dereceye giren ve ödül alan sporcuların listesi şu şekildedir:
Genel Kategori Birincisi : IM Iulien Baltag
Genel Kategori İkincisi : FM Hüseyin Can Ağdelen
Yıldızlar Kategorisi Birincisi : Ata Atasoy
Yıldızlar Kategorisi İkincisi : Doğukan Küçük
Veteranlar Birincisi : Gökmen Coşan
Bayanlar Birincisi : Selay Kesen
2008 Doğumlular Birincisi : Gökhan Şeker
2009 Doğumlular Birincisi : Emir Tumburi
2010 Doğumlular Birincisi : Doruk Boyacıgil
2011 Doğumlular Birincisi : İsmail Eren Midem
2012 Doğumlular Birincisi : Ali Canel Midem