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Girne’de satranç heyecanı sürüyor

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Girne’de satranç heyecanı sürüyor

Yardım Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvası 6. tur oynandı.Haftanın en farklı galibiyetini kazanan Magic Touch Satranç Takımı ve Girne Halkevi Satranç Takımları  Haftanın Takımları ünvanını kazandılar.

Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı ile Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı haftanın diğer başarılı takımları oldu. Turnuvanın iddialı takımlarından BSW Holding Satranç Takımı ile Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı; Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı ile Girne Deniz Plaza Satranç Takımı berabere kalarak konumlarını korudular. Borucu Süt Ürünleri, Universalize Media, Villaggio Templos Restaurant ve Pia Bella Satranç Takımlarıhaftanın mağlupları oldular.

6.Tur  Sonuçları

BSW Holding   Satranç Takımı                           4.0    -   4.0  Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı

Magic TouchSatranç Takımı5.0    -  3.0   Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı

Girne   Halkevi       Satranç Takımı                     5.0    -   3.0  Universalize  MediaSatranç Takımı

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST      4.0    -   4.0  Girne Deniz  Plaza  Satranç Takımı

Villaggio Templos  Restaurant  ST                     3.5  -   4.5   Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı

Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı                         4.5    -   3.5       Pia Bella   Satranç Takımı

6.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması

   1 . Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST            27.5      Puan 

2.   Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı                              25.5      Puan

3.  Magic TouchSatranç Takımı25.0      Puan 

   4.   Girne Deniz  Plaza  Satranç Takımı                         24.5     Puan                                 

   5.   Villaggio Templos  Restaurant  ST                          24.5      Puan

    6.    BSW Holding   Satranç Takımı                               24.0      Puan                               

    7.  Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı23.5      Puan                                           

    8.   Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı23.5     Puan

    9 . Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı23.0     Puan                                           

   10.   Girne   Halkevi       Satranç Takımı23.0      Puan

   11.   Universalize  MediaSatranç Takımı                     22.5      Puan 

   12.   Pia Bella   Satranç Takımı.                                       22.5      Puan

7. Turda Karşılaşacak Takımlar 

Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı   -     Universalize  MediaSatranç Takımı  

 Pia Bella   Satranç Takımı.                    -     Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı   S T    

 Villaggio Templos  Restaurant   ST     -     Girne Halkevi  Satranç Takımı

Girne Deniz  Plaza  Satranç Takımı      -      BSW Holding   Satranç Takımı 

Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı   -      Magic TouchSatranç Takımı

Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı       -      Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı

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