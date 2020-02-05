Girne’de satranç heyecanı sürüyor

Yardım Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvası 6. tur oynandı.Haftanın en farklı galibiyetini kazanan Magic Touch Satranç Takımı ve Girne Halkevi Satranç Takımları Haftanın Takımları ünvanını kazandılar.

Doğan Türk Birliği Satranç Takımı ile Özyalçın İnşaat Satranç Takımı haftanın diğer başarılı takımları oldu. Turnuvanın iddialı takımlarından BSW Holding Satranç Takımı ile Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı; Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı ile Girne Deniz Plaza Satranç Takımı berabere kalarak konumlarını korudular. Borucu Süt Ürünleri, Universalize Media, Villaggio Templos Restaurant ve Pia Bella Satranç Takımlarıhaftanın mağlupları oldular.

6.Tur Sonuçları

BSW Holding Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı

Magic TouchSatranç Takımı5.0 - 3.0 Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı

Girne Halkevi Satranç Takımı 5.0 - 3.0 Universalize MediaSatranç Takımı

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 4.0 - 4.0 Girne Deniz Plaza Satranç Takımı

Villaggio Templos Restaurant ST 3.5 - 4.5 Doğan Türk Birliği Satranç Takımı

Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 4.5 - 3.5 Pia Bella Satranç Takımı

6.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması

1 . Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 27.5 Puan

2. Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 25.5 Puan

3. Magic TouchSatranç Takımı25.0 Puan

4. Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 24.5 Puan

5. Villaggio Templos Restaurant ST 24.5 Puan

6. BSW Holding Satranç Takımı 24.0 Puan

7. Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı23.5 Puan

8. Doğan Türk Birliği Satranç Takımı23.5 Puan

9 . Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı23.0 Puan

10. Girne Halkevi Satranç Takımı23.0 Puan

11. Universalize MediaSatranç Takımı 22.5 Puan

12. Pia Bella Satranç Takımı. 22.5 Puan

7. Turda Karşılaşacak Takımlar

Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı - Universalize MediaSatranç Takımı

Pia Bella Satranç Takımı. - Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı S T

Villaggio Templos Restaurant ST - Girne Halkevi Satranç Takımı

Girne Deniz Plaza Satranç Takımı - BSW Holding Satranç Takımı

Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı - Magic TouchSatranç Takımı

Doğan Türk Birliği Satranç Takımı - Özyalçın İnşaat Satranç Takımı