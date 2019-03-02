Yeni Fiat 124 Abarth Rally Tribute görücüye çıkıyor

Fiat Abarth ailesine özel bir üye katıldı. Sadece 124 adetle sınırlandırılmış yeni Fiat 124 Abarth Rally Tribute, yarışçı ruha sahip detaylarıyla gün yüzüne çıktı. 124 Abarth modelini fazlasıyla anımsatan bu araç yarışçı kimliğini beyaz jantlarıyla öne çıkarmış olsa da teknik kısmı da bunu destekliyor.

2019 Fiat 124 Abarth Rally Tribute teknik anlamda 124 Spider Abarth’tan farklı değil. Kalbindeki 1.4 litrelik MultiAir adlı turbo benzinli motor 170 ps 250 nm tork güç sunuyor. 1060 kilogramlık Fiat 124 Abarth Rally Tribute 1 beygir başına 6.2 kilogram değeriyle ne kadar iddialı çeviklikte olduğunu ispatlıyor. Ne ilginçtir ki bu aracın litre başına düşen gücü de yaklaşık 124 ps olarak yer alıyor. İtalyan mühendisler bu konuda çok hassas çalışmışlar.

Tabi tek çalıştıkları nokta burası olmamış süspansiyonları spor kullanıma odaklı olan araç, devre göre egzoz gazının akışını dengeleyen Record Monza egzoz sistemine de sahip. Beyaz renkli 17 inçlik ultra hafif jantlar aracın 4 kilogram daha hafifleme sağlamış. Brembo fren kaliperlerinin beyazlar arasında kırmızı kırmızı gülümsemesini de atlamamak lazım.

Fiat 124 Abarth Rally Tribute, donanımsal olarak 124 Abarth versiyonu ile aynı özellikleri taşıyor. Spor koltuklar, 7 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, çift usb girişi, aux portu, koltuk başlarına dahi konumlandırılmış toplamda 9 hoparlörlü BOSE ses sistemi gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca deri ve alcantara kumaşların kullanımı da kokpitten orta konsola, direksiyon çevresinden kapı içlerine kadar gerçekleşmiş.