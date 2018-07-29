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Macaristan'da zafer Hamilton'ın

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Macaristan Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu

Macaristan'da zafer Hamilton'ın
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Formula 1'de sezonun 12. mücadelesi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Hamilton, liderliğini yarış sonuna kadar korudu ve sezondaki beşinci, kariyerindeki 67. şampiyonluğunu yaşadı.

Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel'in ikinci tamamladığı yarışı, Vettel'in takım arkadaşı Kimi Raikkonen 3. sırada bitirdi.

Bu sonuçla puanını 213'e çıkaran Hamilton, şampiyona liderliğini sürdürdü. Büyük Britanyalı sürücüyü, 189 puanla Vettel ve 146 puanla Raikkonen izledi.

Organizasyona yaklaşık bir ay ara verilirken, sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'si, 26 Ağustos'ta yapılacak.

- İlk 10

Macaristan Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Sebastian Vettel (Ferrari)
3. Kimi Raikkonen (Ferrari)
4. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)
5. Valtteri Bottas (Mercedes)
6. Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda)
7. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)
8. Fernando Alonso (McLaren-Renault)
9. Carlos Sainz (Renault)
10. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

- Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 213 puan
2. Sebastian Vettel (Almanya): 189
3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 146
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 132
5. Daniel Ricciardo (Avustralya): 118


- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 345 puan
2. Ferrari: 335
3. Red Bull: 223
4. Renault: 82
5. Haas: 66

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