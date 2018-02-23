Kenan ve Toprak piste çıkıyor

Milli motosikletçiler Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu, yeni sezonda 24 Şubat Cumartesi günü Avustralya'da yarışacak.

Kenan Sofuoğlu, kariyerindeki 20. yılında Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk yarışında Avustralya'da mücadele edecek.

Kenan TSİ 06.00'da sıralama turlarına katılacak. Milli sporcu, 25 Şubat Pazar günü de TSİ 05.30'da sezonun ilk yarışına çıkacak.

Kenan 2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 yılını şampiyonlukla kapatırken, geçen sezon da dünya ikincisi oldu.

TOPRAK İLK KEZ SUPERBİKE'DE PİSTE ÇIKACAK

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sene ilk kez mücadele edecek.

Toprak yarın TSİ 05.00'de sıralama, ardından da TSİ 07.00'de ilk yarışta piste çıkacak.

Milli motosikletçi, 25 Şubat Pazar günü de TSİ 07.00'de yarışta ikinci kez pistte yer alacak.