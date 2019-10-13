Cevdet’ten, Kocaeli’de büyük başarı

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen 37'nci Ford Otosan Kocaeli Rallisi tamamlandı. Yarışı Murat Bostancı ve Onur Vatansever ikilisi birinci bitirirken, üçüncü ekibimiz Cevdet Alptürk ve Murat Yücener ikilisi oldu

Türkiye Ralli Şampiyonası 2019 sezonunun 6'ncı yarışı olan Ford Otosan Kocaeli Rallisi, dün koşulan yarışların ardından tamamlandı.

Toplam 62 ekibin 9 etapta 292,44 kilometre koştuğu yarışlarda ekipler, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Zafer Vatansever Ralli Kupası’nda da puan almak için 18,22 kilometrelik 'Ford Otosan', 16,50 kilometrelik 'Transit', 8,28 kilometrelik 'Courier' ve 6,63 kilometrelik 'Custom' özel etaplarında mücadele etti.

Ford Otosan Kocaeli Rallisinde 2 gün süren yarışları genel klasmanda Murat Bostancı ve Onur Vatansever ikilisi birinci tamamladı. Yarışta ikincilik kupasını Burak Çukurova ve Vedat Bostancı ikilisi kaldırırken, üçüncü ise Cevdet Alptürk ve Murat Yücener ikilisi oldu. İzmit’te bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen tören ile kupalarını alan pilotlar büyük sevinç yaşadı.