2019’un en iyi sokak stileri

Dünyanın en önemli moda etkinliklerinden biri olan 2019’un ilk New York Moda Haftası 13 Şubat Çarşamba günü son buldu. Defilelerdeki göz alıcı kıyafetlerin, yeni tasarımların ve trend başlatacak görüntülerin yanısıra dikkatimizi çeken başka şeyler de vardı: davetlilerin sokak stilleri.

Birbirinden renkli görüntülerle karşılaşan New York sokakları adeta bir podyuma dönüştü. Bizler de sizin için New York Moda Haftası’nın en beğendiğimiz sokak stillerini derledik. Siz de bu yaratıcılıkta sınır tanımayan, her yaştan insanın görünümlerinden ilham alabilir ve kendi stilinize uyarlayabilirsiniz.

Bir misafir pastel tonlarda çizgili bir kazak, gümüş rengi metalik pantolon ve inci gözlükle katıldı defileye.

Neon akımını çizmeleriyle yakalayan renkli görünümlü bir New York Moda Haftası davetlisi.

Renkli ceketler bu sezon da kendini göstermeye devam ediyor. Bir grup davetli renkli ve kürk detaylı kabanlarla defileye katıldı. Ayrıca hayvan desenleri ve neon trendi de arka planda kalmayanlardan.

Pastel tonlarında bir görünüm tercih eden bu davetlinin acı kahverengi deri botlarına bayıldık. Pastel lila rengi peluş kürkü de görünümü tamamlamış.



Versace etkili ve desenli bu kıyafet sade ama etkili bir görüntü yaratıyor. Adeta kot pantolonla da şık olunabileceğinin hatta moda haftasına katılanabileceğinin bir göstergesi. Çanta tercihi de beyaz Mini Lady Dior’dan yana olmuş.



Bu fotoğrafta bir davetliyi beyaz bir Official Rebrand kombiniyle New York Moda Haftası Erkek Sonbahar/Kış 2019 Tanaka defilesinin girişinde görüyoruz.



Bir davetli hardal sarısı tonlarında bir pantolon takım ile Dear Miler defilesine katılıyor.

Influencer Michelle Song pembe bir kürk ceket, içine Nike tişört tercih etmiş. New York Moda Haftası Erkek Sonbahar/Kış 2019 Tanaka defilesine katılıyor.



İki davetli uyumlu pastel tonlarında takım elbise tercih etmişler. Beyaz topuklu ayakkabı ve desenli lastik botlar dikkat çekici ayrıntılar olmuş.



A guest is seen on the street during New York Fashion Week wearing green/black pattern jacket, black sweater, khaki pants, PVC tote bag and white boots.

Bir davetli New York Moda Haftası’nda yeşil/siyah desenli ceket, siyah bir triko ve bej rengi geniş paçalı kumaş pantolon tercih etmiş. Çanta olarak da 2019’un çanta trendleri arasında da gösterebileceğimiz PVC detaylı bir çanta ve ayakkabı olarak da yine 2019’un yükselen trendlerinden biri olan beyaz bot tercih etmiş.

Ixxy Kamchoo New York Moda Haftası’nda MMCW marka bir kazak, Zara etek, Miu Miu bot ve Gentle Monster güneş gözlüğü tercih etmiş.



New York Moda Haftası Erkek Sonbahar/Kış 2019 Bode defilesine katılan iki davetli renkli görünümleriyle dikkat çekiyor. Leopar desenli bucket formlu şapkaya bayıldık.



Stranger Things tişörtünü kırmızı, krem ve beyaz parçalarla kombinleyen bir davetli New York Moda haftası Sonbahar Kış 2019’da.



Jessica Wang New York Moda Haftası kapsamındaki Tadashi Shoji defilesine mint yeşili bir elbiseyle katıldı.



Neon akımını benimseyen iki davetli aksesuar olarak RUN yazılı telefon kılıfı tercih etmiş.



New York Moda Haftası’nda bir davetli kırmızı deri ceket ve siyah çizgili kumaş pantolon tercih etti.



B. Hawk Snipes New York Moda Haftası’na yeşil ekoseli bir atkı, ekoseli bir bere ve altın detaylı aksesuarlar tercih ederek katıldı. Ekoseli bereler bu sezonun yükselen akımlarından biri olarak karşımıza çıkmaya başlayabilir.



Courtney Trop, Reese Blutstein ve Molly Blutstein New York Moda Haftası Sonbahar/ Kış 2019 Collina Strada defilesine Collina Strada imzalı kıyafetler tercih ederek katıldılar.



Karlie Kloss Ralph Lauren defilesine Ralph Lauren imzalı bebe mavisi bir takım tercih ederek katıldı.



Bode defilesine tie-dye bir tişört ve kahve rengi takım kullanarak kontrast yaratan bir davetli kombinini kırmızı beresiyle tamamlamış.



Rachel Comey defilesine katılan bu davetli krem rengi bir kazak, vinil ekose bir pantolon ve pembe ipek bir çanta tercih ederek katıldı.



Rachel Comey defilesine katılan bir başka davetli ise kot üzerine kot tercih etmiş ve kalp detaylı kırmızı bir çanta ile görünümünü tamamlamış.



Bir davetli hayvan desenli uzun bir statement kaban ile New York Moda Haftası 2019’a katıldı.

Rachel Comey defilesine katılan bir başka davetli de tamamen siyah bir kombin tercihi yaptı. Kıyafetini gümüş detaylar ve Chanel çanta ile tamamlamış.



Moda Yazarı Kristen Bateman New York Moda Haftası 2019 Bode defilesine Miu Miu imzalı bir kıyafetle katıldı.



Rachel Comey defilesine katılan bir davetli Valentino imzalı bel çantası ile.



Margaret Zhang maviyi çok iyi kullanarak bej tonları ile birleştirerek New York Moda Haftası’na katıldı.



Man Repeller adlı moda blogunun sahibi Leandra Medine Chelsea model botları, ince külotlu çorapları ve muhteşem ceket tercihiyle yine New York Moda Haftası’nın en beğenilen isimlerinden.



Camila Coelho New York Moda Haftası için Tory Burch imzalı bir takım tercih etti.



İki davetli toprak tonlarının en güzel örneklerini New York Moda Haftası’nda bizlere sundu.



Tina Leung New York Moda Haftası’na uzun siyah bir elbisenin içine beyaz bir gömlek ve oversize bir kabanla katılmayı tercih etti.



Caroline Daur da toprak tonlarını tercih eden isimlerden. Özellikle kabanına bayıldık.



Aktris ve model Nausheen Shah beyaz kürk detaylı vinil bir kabanla New York Moda Haftası’na katıldı.

Harper’s Bazaar’ın dijital moda editörü Kerry Pieri Gucci imzalı çoraplarıyla dikkat çekti.



Jennifer Csengody-Novetsky son dönemin en büyük trendi ekose bir takım ve altın zincir detaylı aksesuarlar ile New York Moda Haftası’na katıldı.