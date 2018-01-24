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Gönyeli SAM çocuk tiyatro ekibi gösteri sunacak

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Gönyeli SAM çocuk tiyatro ekibi gösteri sunacak
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Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi’nde (Gönyeli SAM) çalışmalarını sürdüren 8-12 yaş grubu tiyatro ekibi, yarın gösteri sunuyor. 
Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi Tiyatro kursuna katılan 8-12 yaş grubu tiyatro ekibinin gösterisi saat 18.30’da Gönyeli SAM’da başlayacak.
Tiyatro gösterisinin ardından saat 19.00’da Gönyeli SAM müzik grubu da kokteyl eşliğinde dinleti sunacak.
Etkinlikle ilgili detaylı bilginin 0533 825 32 55 numaralı telefondan alınabileceği belirtildi.

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