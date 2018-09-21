banner107
İnsanların merak ettiği en ilginç sorular
İnsanların merak ettiği en ilginç sorular
24 0
400 sürüngenle birlikte yaşıyor
400 sürüngenle birlikte yaşıyor
72 0
Leymosun Derbisi Maunacılar'ın
Leymosun Derbisi Maunacılar'ın
264 0
Voleybol Federasyonu Oscarları dağıtıldı
Voleybol Federasyonu Oscarları dağıtıldı
11 0
En acayip Türk batıl inançları
En acayip Türk batıl inançları
66 0
Hamitköy'e sezon öncesi dopingi
Hamitköy'e sezon öncesi dopingi
167 0
Dünyanın en mutsuz ülkeleri!
Dünyanın en mutsuz ülkeleri!
75 0
Yaşlı ve sevimli bebekler
Yaşlı ve sevimli bebekler
21 0
banner82
banner147

İnsanların merak ettiği en ilginç sorular

banner27

İnsanların merak ettiği en ilginç sorular
banner192

 

 

Neden soğan doğramak ağlatıyor?:

Soğan doğrandığında havaya lachrymatoryfactor isimli bir enzim yayılıyor ve bu da göz kaşıntı yapıyor. Göz ise kendini savunmak için gözyaşlarını kullanıyor.

undefined

Parmaklar suda kalınca neden buruşuyor?:

Eğer hücrelerinizin sahip olduğundan daha az yoğunlukta ya da az tuz çözeltisinin olduğu suya girerseniz, su osmos yöntemiyle vücuda emilir. Bu da derideki hücrelerin şişmesine neden olur. 

undefined

Neden ateşimiz çıktığında üşürüz?:

Ateş, vücudun kendi termostatının ısısını yükseltmesiyle ortaya çıkar. Ancak kişi terlemediği ya da kan basıncı yükselmediği için üşür.

undefined

Deniz havası almak sağlıklı mı?:

Şehirden uzak deniz kıyısında yaşamak sağlıklı olabilir. “Deniz havası” yani denizin neden olduğu güzel koku, sahilde yaşayan bir bakteri sayesinde ortaya çıkar.

undefined

Kaşınmak tam olarak ne demek?:

Kaşınmak, cildin çok hafifçe uyarılmasıdır. Bunun böcek ısırığına karşı bir savunma mekanizması olarak geliştirildiği tahmin ediliyor.

undefined

Solaklar daha mı zeki?:

Şimdiye kadarki bilimsel araştırmalar, solakların sağ elini kullananlardan daha yaratıcı ya da zeki olduğunu göstermedi.

undefined

Bitkiler yaşlılık nedeniyle ölür mü?:

Bazı bitkiler iyi bakıldığında sonsuza kadar yaşayabiliyor. Ancak mevsimlik bitkilerin ömrü kısa olur.

undefined

Herkes evinde kalsa grip salgını biter mi?:

Evet. Küresel bir karantina grip salgınının sonu olabilir ancak tek bir kişinin bile dışarı çıkması virüsün yeniden yayılmasına neden olur.

undefined

Sakız sonsuza dek midede kalır mı?:

Hayır. Sakız, yutulduğunda sindirilemez ancak en geç üç gün içinde vücuttan atılır.

undefined

Kendi kendine konuşanlar deli mi?:

Hayır. İnsanların yalnız ya da sıkıntılı olduğunda kendi kendilerine konuşması oldukça normal bir durumdur.

undefined

Erkeklerde selülit olur mu?:

Portakal kabuğu gibi bir cilt sadece kadınlarda değil erkeklerde de bulunuyor. Ancak erkeklerde selülit daha çok boyun ve karın bölgesinde görülüyor.

undefined

Neden tek yumurta ikizlerinin parmak izleri birbirini tutmuyor?:

Tek yumurta ikizleri aynı DNA'ya sahip olsalar da hücre-hücre aynı değildir, dış görünüşünüzü genleriniz belirler. Parmak izleri ise vücutta maruz kalınan hormonlara bağlıdır.

undefined

Eşekarısı bal yapar mı?:

Hayır. Eşekarıları yalnızca çiçek özlerini emer ve ve bu özü yavrularını beslemek için de kullanır. 

undefined

Evrenin en soğuk yeri nerede?:

Dünyanın 5 bin ışık yılı uzağında yer olan büyük bir toz ve gaz bulutu Boomerang Nebula’da sıcaklık eksi 272 derece olarak tahmin ediliyor. 

undefined

Dijital fotoğraflar 100 yıl saklanır mı?:

Kağıda basılır ya da güneş ışınlarından korunacak şekilde CD’de saklanırsa, evet.

undefined

Yün elbiseler neden sıcak tutar?:

Yün ipliklerinin dalgalı kıvırcıkları nedeniyle deriyle giyecek arasındaki hava tabakasının, yani vücut ısısının dışarı kaçmasına ve dışarıdaki soğuğun içeri girmesine engel olur.

undefined

Havaya atılan su buz olarak düşer mi?:

Eksi 30 derecede havaya atılan su yere buz olarak düşer.

undefined

Neden ozon tabakasını, ozon gazıyla dolduramıyoruz?:

Antarktika üzerindeki ozon deliğinin kapladığı alan, ABD’nin yüzölçümünden daha büyüktür ve buranın tekrar doldurulması için on milyonlarca ton ozon gerekir. 

undefined

Kusursuz görüş nedir?:

Göz doktorlarında bulunan harfli çizelgenin tamamını 6 metrelik bir uzaklıktan görmek kusursuz görüşün işaretidir20

undefined

Balıklar su içer mi?:

Yaşamın kaynağı olan su, canlıların vücutlarında değişik oranlarda bulunur. Bu, suyu tüm canlılar fizyolojik olarak kullandığı anlamına gelir. Buna su içinde yaşayan canlılar da dahil. Bu yüzden balıklar su içerler.

undefined

Gökyüzü neden mavi renkte görünür?:

Gökyüzünün mavi görünme nedeni yerküreyi çepeçevre saran hava tabakası, yani atmosferdir. Atmosferin bileşimindeki gazlar güneş ışığındaki mavi rengi diğer renklerden daha çok yansıttığı için gökyüzü mavi görünür.

undefined

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.