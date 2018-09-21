İnsanların merak ettiği en ilginç sorular

Neden soğan doğramak ağlatıyor?:

Soğan doğrandığında havaya lachrymatoryfactor isimli bir enzim yayılıyor ve bu da göz kaşıntı yapıyor. Göz ise kendini savunmak için gözyaşlarını kullanıyor.

Parmaklar suda kalınca neden buruşuyor?:

Eğer hücrelerinizin sahip olduğundan daha az yoğunlukta ya da az tuz çözeltisinin olduğu suya girerseniz, su osmos yöntemiyle vücuda emilir. Bu da derideki hücrelerin şişmesine neden olur.

Neden ateşimiz çıktığında üşürüz?:

Ateş, vücudun kendi termostatının ısısını yükseltmesiyle ortaya çıkar. Ancak kişi terlemediği ya da kan basıncı yükselmediği için üşür.

Deniz havası almak sağlıklı mı?:

Şehirden uzak deniz kıyısında yaşamak sağlıklı olabilir. “Deniz havası” yani denizin neden olduğu güzel koku, sahilde yaşayan bir bakteri sayesinde ortaya çıkar.

Kaşınmak tam olarak ne demek?:

Kaşınmak, cildin çok hafifçe uyarılmasıdır. Bunun böcek ısırığına karşı bir savunma mekanizması olarak geliştirildiği tahmin ediliyor.

Solaklar daha mı zeki?:

Şimdiye kadarki bilimsel araştırmalar, solakların sağ elini kullananlardan daha yaratıcı ya da zeki olduğunu göstermedi.

Bitkiler yaşlılık nedeniyle ölür mü?:

Bazı bitkiler iyi bakıldığında sonsuza kadar yaşayabiliyor. Ancak mevsimlik bitkilerin ömrü kısa olur.

Herkes evinde kalsa grip salgını biter mi?:

Evet. Küresel bir karantina grip salgınının sonu olabilir ancak tek bir kişinin bile dışarı çıkması virüsün yeniden yayılmasına neden olur.

Sakız sonsuza dek midede kalır mı?:

Hayır. Sakız, yutulduğunda sindirilemez ancak en geç üç gün içinde vücuttan atılır.

Kendi kendine konuşanlar deli mi?:

Hayır. İnsanların yalnız ya da sıkıntılı olduğunda kendi kendilerine konuşması oldukça normal bir durumdur.

Erkeklerde selülit olur mu?:

Portakal kabuğu gibi bir cilt sadece kadınlarda değil erkeklerde de bulunuyor. Ancak erkeklerde selülit daha çok boyun ve karın bölgesinde görülüyor.

Neden tek yumurta ikizlerinin parmak izleri birbirini tutmuyor?:

Tek yumurta ikizleri aynı DNA'ya sahip olsalar da hücre-hücre aynı değildir, dış görünüşünüzü genleriniz belirler. Parmak izleri ise vücutta maruz kalınan hormonlara bağlıdır.

Eşekarısı bal yapar mı?:

Hayır. Eşekarıları yalnızca çiçek özlerini emer ve ve bu özü yavrularını beslemek için de kullanır.

Evrenin en soğuk yeri nerede?:

Dünyanın 5 bin ışık yılı uzağında yer olan büyük bir toz ve gaz bulutu Boomerang Nebula’da sıcaklık eksi 272 derece olarak tahmin ediliyor.

Dijital fotoğraflar 100 yıl saklanır mı?:

Kağıda basılır ya da güneş ışınlarından korunacak şekilde CD’de saklanırsa, evet.

Yün elbiseler neden sıcak tutar?:

Yün ipliklerinin dalgalı kıvırcıkları nedeniyle deriyle giyecek arasındaki hava tabakasının, yani vücut ısısının dışarı kaçmasına ve dışarıdaki soğuğun içeri girmesine engel olur.

Havaya atılan su buz olarak düşer mi?:

Eksi 30 derecede havaya atılan su yere buz olarak düşer.

Neden ozon tabakasını, ozon gazıyla dolduramıyoruz?:

Antarktika üzerindeki ozon deliğinin kapladığı alan, ABD’nin yüzölçümünden daha büyüktür ve buranın tekrar doldurulması için on milyonlarca ton ozon gerekir.

Kusursuz görüş nedir?:

Göz doktorlarında bulunan harfli çizelgenin tamamını 6 metrelik bir uzaklıktan görmek kusursuz görüşün işaretidir20

Balıklar su içer mi?:

Yaşamın kaynağı olan su, canlıların vücutlarında değişik oranlarda bulunur. Bu, suyu tüm canlılar fizyolojik olarak kullandığı anlamına gelir. Buna su içinde yaşayan canlılar da dahil. Bu yüzden balıklar su içerler.

Gökyüzü neden mavi renkte görünür?:

Gökyüzünün mavi görünme nedeni yerküreyi çepeçevre saran hava tabakası, yani atmosferdir. Atmosferin bileşimindeki gazlar güneş ışığındaki mavi rengi diğer renklerden daha çok yansıttığı için gökyüzü mavi görünür.