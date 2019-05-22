Evleri için savaşan cesur kabile: Waorani

Biliyoruz ki gezegenimiz, bizler tarafından her geçen gün daha fazla tahribata uğruyor. Kimimiz doğayla arasındaki bağı koparsa da kimimiz o bağı güçlendirmek için her yolu deniyor. Kimimizin ise doğayla olan bu bağı daha hiç kopmamış. Ekvador’da yaşayan Waorani kabilesi de bu nadir insan gruplarından biri. Hatta bu bağı koparmamak da o kadar ısrarcılar ki, onlar sayesinde milyonlarca dönüm orman kurtarıldı.

Haberin detaylarını merak ediyorsanız sizi hemen içeriğimize alalım.

1. Bir Amazon kabilesi olan Waorani kabilesi, “Big Oil” aleyhine büyük bir dava kazandı ve bu sayede milyonlarca dönüm yağmur ormanı kurtarıldı



Big Oil, dünyadaki en büyük altı veya yedi halka açık petrol ve doğal gaz şirketini tanımlamak için kullanılan bir tür terimdir.

2. Ekvador hükümetinin; petrol çıkarabilmek için yedi milyon dönümlük Amazon yağmur ormanı boyunca sondaj yapma niyeti, Waorani halkının hükümeti dava etmesi ile engellendi

3. Waorani halkı, Amazon yağmur ormanlarının yarım milyon dönümünü sondajdan kurtarırken, yedi milyon dönümünün ise açık artırma ile satışını engellemeyi başardılar

4. Hükümet, davanın sonuçlanmasından sonra topraklarının ihale edilmesi durumunu süresiz olarak askıya aldı

5. “Bu, yerli halkın kendi toprakları üzerindeki söz hakkına saygı duyulmasını sağlamak için verilen savaşta atılmış büyük bir adımdır.”



“… Bu dava, yerli halkın kendi toprakları üzerindeki söz hakkına saygı duyulmasını sağlamak için verilen savaşta atılmış büyük bir adımdır. Yerli halklara geleceklerini belirleme ve çıkarcı projeler için “hayır” deme haklarını garanti altına almak, Amazon yağmur ormanlarını korumak ve iklim değişikliğini durdurmak için kilit bir adım olmuştur.” – Mitch Anderson, Amazon Frontlines Genel Müdürü

6. Pastaza Bölge Mahkemesi tarafından verilen bu karar, yerli halkın yaşam alanının korunmasının yanı sıra yağmur ormanlarının korunmasında da önemli bir adım oldu

7. “Bugün ormanımızı petrol sondajından koruduk, suyumuzu kirlenmeden koruduk, çocuklarımızı hastalıktan koruduk… Bu karar, herkes için emsal niteliğinde bir karar olmuştur.”



“Ancak kavgamız bitmedi. Hükümet, bu kararı temyiz edecek çünkü hala petrole ulaşmanın peşindeler. Amazon’daki yerliler ve dünyadaki diğer tüm insanlar ormanlarımızı ve evimizi korumak için birleşmeli!” -Waorani sözcüsü Oswando Nenquimo

8. “Mahkeme, hükümetin özgür yaşama hakkımızı ihlal ettiğini kabul etti.”



“Topraklarımız ile ilgili kararları biz veririz ve şimdi de petrolün yaşam alanımıza girip bizi yok etmesine ve kültürümüzü öldürmesine izin vermeyeceğiz.” -Waorani lideri Nemonte Nenquimo